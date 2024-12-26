Возбудили уголовное дело по факту гибели трех детей при пожаре в Чесме

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после пожара в селе Беловка, в котором погибли три мальчика. На месте работают следователи и криминалисты СКР, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, вечером 25 декабря в одном из частных домов по улице Набережная произошел пожар. Возгорание на 56 кв. м ликвидировали 12 специалистов и три единицы техники. Во время тушения были обнаружены тела мальчиков трех, пяти и семи лет.

Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы. В ходе следствия будет дана оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики. Прокуратура Чесменского района также проводит проверку.

Виталина Ярховска