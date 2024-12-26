Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Возбудили уголовное дело по факту гибели трех детей при пожаре в Чесме

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после пожара в селе Беловка, в котором погибли три мальчика. На месте работают следователи и криминалисты СКР, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, вечером 25 декабря в одном из частных домов по улице Набережная произошел пожар. Возгорание на 56 кв. м ликвидировали 12 специалистов и три единицы техники. Во время тушения были обнаружены тела мальчиков трех, пяти и семи лет.

Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы. В ходе следствия будет дана оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики. Прокуратура Чесменского района также проводит проверку.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...