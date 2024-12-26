Задержан еще один организатор инсценировок ДТП в Кургане

Курганские полицейские при силовой поддержке спецподразделения регионального управления Росгвардии задержали еще одного участника преступной группы, который мог инсценировать ДТП, чтобы получать страховые выплаты, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным СМИ, в числе предполагаемых автоподставщиков были дочери депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова Марина и Елена.

В ходе обыска у 39-летнего гражданина изъята крупная сумма денег и золотые изделия, а также оргтехника. Сотрудники органов внутренних дел региона продолжают следственные действия и оперативные мероприятия, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности злоумышленников.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», организаторов инсценировок ДТП задержали в конце ноября при силовой поддержке СОБРа. По данным УМВД, для реализации задуманного участники сообщества медленно двигались на нескольких автомобилях по проезжей части для создания «пробки». Это провоцировало других водителей совершать обгон в нарушение ПДД. В итоге машины злоумышленников и граждан сталкивались якобы по вине последних. Подозреваемые фиксировали ДТП на видеорегистратор и после получали страховые выплаты. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (по данным СМИ, это Марина и Елена Камшиловы), еще двоим — домашний арест.

Виталина Ярховска