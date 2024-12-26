Прокуратура проверит обстоятельства гибели трех детей при пожаре в Чесме

Прокуратура Чесменского района проводит проверку по факту гибели трех детей при пожаре в селе Беловка. На место происшествия выехал начальник районного ведомства Владислав Ботвинкин, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Возгорание в частном доме началось вечером 25 декабря. Пожар на 56 кв. м ликвидировали 12 специалистов и три единицы техники. При тушении обнаружены тела мальчиков трех, пяти и семи лет. Их отец от госпитализации отказался. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электроудлинителя.

Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и обеспечению требований пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура контролирует принятие процессуального решения по данному факту.

Виталина Ярховска