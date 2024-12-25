«Воронеж» не удержал мяч

«Воронеж» дома в матче за Кубок России по гандболу уступил команде из челябинского Снежинска «Динамо-Сунгуль». Для воронежского клуба это была не только последняя игра этого года, но и, кажется, последняя игра вообще: клуб не смог привлечь 90 млн руб. спонсорских средств, в связи с чем облправительство также не стало увеличивать финансирование. Как прошла последняя игра «Воронежа» — смотрите в фотогалерее «Ъ-Черноземье».