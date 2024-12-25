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Тюменская прокуратура начала проверку после угрозы учительницы убийством ребенку

Прокуратура Тюменской области начала проверку по публикации в СМИ о применении к ученику школы в с. Луговое непедагогических методов воспитания и насилия, рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пресс-служба прокуратуры разместила ссылку на видео, на котором видно, что учительница применяет физическую силу к ученику и угрожает. «Сколько можно? Я тебя сейчас убью! Рот закрой»,– кричит учительница.

«Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Тюменского района провести проверку исполнения законодательства об образовании, дать оценку действиям (бездействию) администрации школы и педагога»,– прокомментировали в прокуратуре.

Как сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области, трудовые отношения с директором и учителем Луговской школы сегодня, 25 декабря были расторгнуты. Как рассказали в тюменском департаменте образования, такое решение принято по результатам проверки, проведенной Управлением образования Тюменского муниципального района.

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