В Ростове задержали обвиняемого в пяти кражах из магазинов на 140 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали 43-летнего ростовчанина, обвиняемого в пяти кражах имущества из магазинов города. Общая сумма ущерба составила 140 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В отдел полиции поступило заявление от специалиста по безопасности магазина электронной техники о краже колонки из торгового зала стоимостью более 50 тыс. руб. Установлено, что злоумышленник пришел в магазин под видом покупателя и и украл товар, когда консультант зашел в подсобное помещение. Украденное подозреваемый продал прохожему по выгодной цене, а полученные деньги потратил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (158 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об обысках на трех российских подшипниковых заводах, в том числе в ООО «ГПЗ-10» в Ростове. Два других предприятия – ОАО «ОК Лоза» (Сергиев Посад) и ООО «ГПЗ-2 Тверь».

Ева Китаева