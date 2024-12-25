Когалым возглавил вице-спикер гордумы Тимур Агадуллин

Депутаты думы Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) избрали главой муниципалитета заместителя председателя думы Тимура Агадуллина, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что кандидатуру господина Агадуллина единогласно поддержали все 20 депутатов, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Когалыма Тимур Агадуллин

Фото: Администрация Когалыма Глава Когалыма Тимур Агадуллин

Фото: Администрация Когалыма

Тимур Агадуллин сменил на посту Николая Пальчикова, который спустя 11 лет работы мэром ушел в отставку в связи «со сменой места жительства». Господин Агадуллин с 2012 года работал директором ООО «Центр научно-исследовательских и производственных работ», в 2017 году стал финалистом всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», в 2022 году прошел обучение в рамках образовательной программы «Лидеры изменений Югры 2.0».

Тимур Агадуллин с 2016 года избирается в думу Когалыма. По данным избиркома, на выборах депутатов гордумы в 2021 году господин Агадуллин («Единая Россия») получил 409 голосов избирателей, опередив кандидата от ЛДПР Адлана Висанбиева (его поддержали 320 человек).

Как сказано на сайте администрации Когалыма, основными отраслями промышленности города являются добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром. По данным kartoteka.ru, в муниципалитете зарегистрирована компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», выручка которой в 2023 году составила 1,1 трлн руб., чистая прибыль — 159,7 млрд руб.

По данным Тюменьстата, население Когалыма на начало 2024 года составляло 63,9 тыс. человек, в 2023 году — 62,4 тыс., в 2022 году — 61,8 тыс.

Василий Алексеев