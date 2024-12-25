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Из Сочи в Курск доставили 5 тысяч сладких подарков и 20 тонн мандаринов

Сочинское отделение общероссийской общественной организации «Союз армян России» отправило партию новогоднего груза детям Курска. Передали пять тыс. сладких подарков и 20 тонн мандаринов, сообщает пресс-служба администрации Сочи. В сборе и передаче груза принимало участие также Федеральное агентство по делам национальностей.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сочинское отделение общероссийской организации регулярно передает гуманитарные грузы для вынужденных переселенцев. Уже отправлено более 40 тонн продуктов питания, а также теплые одеяла и постельные принадлежности», – отметили в мэрии.

Также отправили груз помощи сочинские студенты.

Ранее, как писал «Ъ-Сочи», из Сочи в зону проведения спецоперации и новые регионы России передали более 40 тонн мандаринов. Фрукты доставят в детские учреждения, больницы и дома престарелых в Луганске, Макеевке, Геническе.

Вячеслав Рыжков

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