В Свердловской области за сутки потушили 17 пожаров

В течение суток пожарные ликвидировали 17 пожаров в Свердловской области и реагировали на одно ДТП, в результате которого спасли трех человек, сообщили в региональном МЧС. 37% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В поселке Шабровском на улице Ленина горел грузовой автомобиль. Восемь пожарных и две единицы техники ликвидировали возгорание площадью 10 кв. м, но один человек погиб.

В Нижнем Тагиле на улице Удовенко загорелся мусор в на первом этаже многоквартирного дома. Пожарные за 10 минут справились с возгоранием, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем.

На улице Мира в деревне Фунтусово произошел пожар в бесхозном строении площадью 350 кв. м, пожар был ликвидирован за 16 минут с участием восьми спасателей и двух единиц техники.

Пожарные дознаватели продолжают устанавливать точные причины произошедших пожаров.

Ранее прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала доследственную проверку после гибели двух человек во время пожара в двухэтажном доме 1929 года постройки на ул. Вишневая. Тела были обнаружены во время тушения.

Ирина Пичурина