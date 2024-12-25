В Свердловской области за сутки потушили 17 пожаров
В течение суток пожарные ликвидировали 17 пожаров в Свердловской области и реагировали на одно ДТП, в результате которого спасли трех человек, сообщили в региональном МЧС. 37% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В поселке Шабровском на улице Ленина горел грузовой автомобиль. Восемь пожарных и две единицы техники ликвидировали возгорание площадью 10 кв. м, но один человек погиб.
В Нижнем Тагиле на улице Удовенко загорелся мусор в на первом этаже многоквартирного дома. Пожарные за 10 минут справились с возгоранием, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем.
На улице Мира в деревне Фунтусово произошел пожар в бесхозном строении площадью 350 кв. м, пожар был ликвидирован за 16 минут с участием восьми спасателей и двух единиц техники.
Пожарные дознаватели продолжают устанавливать точные причины произошедших пожаров.
Ранее прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала доследственную проверку после гибели двух человек во время пожара в двухэтажном доме 1929 года постройки на ул. Вишневая. Тела были обнаружены во время тушения.