Более половины россиян встретят 2025 год внутри страны

Сервис OneTwoTrip выяснил, что 29,3% россиян планируют увеличить продолжительность новогодних каникул. Из них 19,6% начнут отдыхать с 28 декабря, а 9,7% возьмут дополнительные выходные 9 и 10 января, пишет РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Большинство путешественников (57%) проведут праздники в России. Лидерами внутреннего туризма стали Москва (27,4%), Сочи (8,8%) и Санкт-Петербург (8,7%). Втрое увеличился поток туристов в Чечню, в то время как Калининград и Красноярск потеряли 39% и 25% бронирований соответственно.

Стоимость проживания в столичных отелях составляет в среднем 8 тыс. руб. за сутки. В Санкт-Петербурге гостиничный номер обойдется в 7,5 тыс. руб., в Сочи — 7 тыс.

Среди зарубежных направлений популярностью пользуются Таиланд (8%), Дубай (6,6%) и Ереван (5,5%). Спрос на поездки в Дубай вырос на 29%, в Ереван — на 12%. Стоимость размещения варьируется от 5 тыс. руб. в Пхукете и Ереване до 20 тыс. в Дубае.

Втрое увеличилось число бронирований в Алма-Ату, вдвое — в Ханой. Спрос на новогодние путешествия в Минск и Стамбул снизился на 30%.

Вячеслав Рыжков