В районе Ростовского порта запретили проезд на два месяца
В Ростове ограничили движение транспорта в районе порта на два месяца. По информации департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения, проезда не будет по ул. Нижегородской.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Водителям необходимо искать объездные пути с 25 декабря по 28 февраля. Причиной временных неудобств стали работы на газопроводе.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», из-за проведения новогоднего забега на центральных улицах донской столицы будет ограничено движение.