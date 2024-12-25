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В районе Ростовского порта запретили проезд на два месяца

В Ростове ограничили движение транспорта в районе порта на два месяца. По информации департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения, проезда не будет по ул. Нижегородской.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Водителям необходимо искать объездные пути с 25 декабря по 28 февраля. Причиной временных неудобств стали работы на газопроводе.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», из-за проведения новогоднего забега на центральных улицах донской столицы будет ограничено движение.

Анастасия Казуков

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