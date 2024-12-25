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На Урале назвали недостоверной информацию о продаже пиротехники из Украины

Информация из соцсетей о продажах в России опасной пиротехники, доставленной из Украины, является недостоверной, сообщил близкий к ФСБ telegram-канал «Антитеррор Урал».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В социальных сетях появились сообщения о поставках на рынок опасных пиротехнических изделий, якобы организованных «украинскими спецслужбами». «В мессенджерах распространяется голосовое сообщение, в котором мужчина говорит, что с территории Украины в Россию доставили опасную пиротехнику и что ее будут продавать на всех рынках страны. Эта информация является недостоверной»,— сказано в сообщении.

Сотрудники МЧС России и полиции проводят рейды по местам реализации пиротехники в Свердловской области. Эти мероприятия профилактические и проводятся ежегодно перед новогодними праздниками. Основное внимание уделяется проверке сроков годности продукции, наличию сертификатов соответствия и соблюдению правил хранения и реализации.

Напомним, за лето 2024 года сотрудники Уральской электронной таможни оформили более 160 тонн праздничных игрушек, елок, карнавальных костюмов и фейерверков общей стоимостью 37 млн руб. В основном новогодние товары привозятся из Китая.

Ирина Пичурина

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