Днем на Ростовскую область обрушится магнитная буря
Днем 25 декабря Ростовскую область накроет магнитная буря. Явление продлится до полуночи. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Согласно прогнозу, магнитная буря начнется примерно в 15:00. Ее интенсивность будет постепенно нарастать. К 21:00 уровень геомагнитной активности достигнет G1, что может отразиться на самочувствии дончан. С таким показателем явление продлится до полуночи.
Метеозависимым людям следует больше отдыхать, избегать стрессов, а также физических нагрузок.