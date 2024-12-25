Днем на Ростовскую область обрушится магнитная буря

Днем 25 декабря Ростовскую область накроет магнитная буря. Явление продлится до полуночи. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно прогнозу, магнитная буря начнется примерно в 15:00. Ее интенсивность будет постепенно нарастать. К 21:00 уровень геомагнитной активности достигнет G1, что может отразиться на самочувствии дончан. С таким показателем явление продлится до полуночи.

Метеозависимым людям следует больше отдыхать, избегать стрессов, а также физических нагрузок.

Анна Анисова