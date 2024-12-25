В Свердловской области организуют проверку безопасности новогодних площадок

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам антитеррористической комиссии проверить все объекты, где запланированы праздничные мероприятия в новогодние и рождественские каникулы, на соответствие требованиям антитеррористической безопасности. Особое внимание уделят местам с участием детей, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава области попросил силовые структуры провести проверки всех новогодних площадок и проинформировать членов комиссии, оперативный штаб, министерства и глав муниципалитетов о результатах. Также губернатор поручил особенно усилить меры безопасности на детских елках и в ледовых городках.

Кроме того, Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность на зимних дорогах и бесперебойную работу объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры — энергокомпании и предприятия ЖКХ будут работать в усиленном режиме работы с 30 декабря по 8 января включительно.

Напомним, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился ввести особый противопожарный режим в городе с 28 декабря, повышенные требования безопасности будут введены, в частности, из-за использования пиротехники.

Ирина Пичурина