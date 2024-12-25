В Тюмени в среду установится температура в -5°

В среду, 25 декабря, в Тюмени днем прогнозируется температура -5°, будет облачно, без осадков, ветер южный до 3 м/с, сообщили в Тюменском ЦГМС. По ночам ожидается похолодание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ночью четверга в Тюмени температура опустится до -10°, днем она установится на -7°, ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный до 3 м/с. В пятницу ночью похолодает до -12°, днем потеплеет до -3°, будет облачно, ожидается небольшой снег, ветер западный до 3 м/с.

Ирина Пичурина