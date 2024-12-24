Глава Кубани обсудил решение 13 тысяч вопросов, поступивших на «прямую линию»

Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву во время подготовки и проведения «прямой линии» поступило более 13 тыс. вопросов от жителей региона. Их решение глава края обсудил со своими заместителями и руководителями ведомств, сообщает пресс-служба администрации региона.

Больше всего сообщений поступило из Кореновского и Ейского районов, а также Анапы, Краснодара и Туапсе. По темам наибольшее количество звонков и сообщений касается жилищно-коммунального хозяйства, а также водоснабжения.

«Ни один вопрос не может остаться без внимания. Формализм недопустим. Каждый человек должен увидеть решение»,- заявил господин Кондратьев.

Жители Новороссийска во время эфира пожаловались главе Кубани на проблемы с водоснабжением. По итогу он поручил запретить выдачу разрешений на строительство новых домов, пока не будет решена проблема с водой. Глава Кубани отметил, что в Новороссийске настолько увеличилось количество многоэтажек, что даже моря не видно. В городе, по его словам, предстоит полностью пересмотреть схему водоснабжения, минимизировать потери на сетях, увеличить число ремонтно-восстановительных бригад.

Также на совещании обсудили вопросы водоснабжения жителей микрорайона Сахарный завод в Кореновске. Там отремонтировали две артезианские скважины и построили новый участок сети протяженностью более 1,1 км. В 2025 году планируют отремонтировать еще две артезианские скважины.

Во время эфира глава Кубани дал и другие поручения. «Ъ-Кубань» вел онлайн-трансляцию эфира. Прямая линия губернатора Краснодарского края продолжалась 4 часа 40 минут. Это рекордное время за все четыре года проведения прямых эфиров.

Татьяна Ручкина