МТС на Дону запустит в опытную эксплуатацию 10 отечественных базовых станций

Компания МТС в начале 2025 года введет в эксплуатацию на своей сети в Ростовской области 10 базовых станций стандарта LTE на отечественном оборудовании. Производителем станций стала российская компания «Иртея». Проект реализован благодаря поддержке Минцифры РФ в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МТС Фото: Пресс-служба МТС

Как сообщили в пресс-службе оператора, это первый в Ростовской области и России проект по разработке, производству и запуску в работу в реальных условиях базовых станций в диапазоне LTE 800 и LTE 1800 отечественного производства. Их установка для опытно-коммерческой эксплуатации пройдет преимущественно на севере области. В 2025 году оператор готовит к запуску более 200 отечественных базовых станций на территории 37 регионов России. К строительству рассматриваются также диапазоны в 2100 МГц и 2600 МГц в локациях с более плотной концентрацией пользователей.

По словам вице-президента по технике МТС Виктора Белова, запуск в эфир базовых станций отечественного производства необходим для технологического суверенитета России.

Оборудование разработано и произведено российским ООО «Иртея». 50% акций телеком-вендора принадлежит ПАО «МТС». Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, где часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.

Василий Хитрых