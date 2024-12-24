При строительстве курорта «Новая Анапа» учтут последствия ЧС с танкерами

При реализации проекта «Новая Анапа» планируют учесть последствия чрезвычайной ситуации, произошедшей после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает правительство РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Зампредседателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко представили доклад о ходе работ по ликвидации последствий ЧС. Сейчас в них задействовано более 10 тыс. человек и свыше 360 единиц техники.

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Татьяна Ручкина