Шестерых глав сочинских компаний осудят за хищение 90 миллионов из бюджета

Шесть руководителей муниципального предприятия и строительно-монтажных организаций будут судить за кражу 90 млн руб. при строительстве городских сетей водоснабжения и водоотведения в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, шесть человек, занимая руководящие должности муниципального предприятия и строительно-монтажных организаций, заключили договор на ремонт и строительство городских сетей водоснабжения и водоотведения в Сочи. Указав в документах ложные сведения об объемах выполненных работ и использованных материалах, сообщники похитили из бюджета города около 90 млн руб.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд арестовал их имущество на сумму 400 млн руб. Дело направлено в суд.

Алина Зорина