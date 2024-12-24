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Долги кубанского банка «Новопокровский» на 625 млн рублей выставили на торги

Права требования ООО Коммерческий банк «Новопокровский» к юридическим лицам на общую сумму в 625,8 млн руб. выставили на открытые торги. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На торги выставили права требования на краткосрочные долговые обязательства банка к ООО «Редстоун» солидарно с Вадимом Суворовым и Валерием Хабаровым. Шаг аукциона — 55,1 млн руб., задаток составляет 10% от начальной суммы. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 февраля 2025 года.

Банк России отозвал лицензию у ООО КБ «Новопокровский» в декабре 2017 года. Причиной стал факт ориентации бизнес-модели кредитной организации на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. По данным суда, фактически единственным учредителем «Новопокровского» является Алексей Демьянов (93,3% доли в уставном капитале). Он приобрел банк в 2008 году якобы для кредитования фермеров. В сентябре 2019 года Тверской райсуд Москвы арестовал господина Демьянова по подозрению в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб.

В июне 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал банк банкротом.

В апреле 2022 года на торги уже выставляли дебиторскую задолженность КБ «Новопокровский» к компаниям «Редстоун» и «О.С.А.» на 1 млрд руб., однако они также были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В июне 2022 года на торгах не смогли продать дебиторскую задолженность банка «Новопокровский» на 1,9 млрд руб.

Тат Гаспарян

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