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Житель Севастополя незаконно стал главой дачно-строительного кооператива

В Севастополе возбуждено уголовное дело после того, как член дачно-строительного кооператива зарегистрировал себя председателем на основании сфальсифицированного протокола. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В июне 2023 года 66-летний житель Республики Крым обратился к нотариусу для того, чтобы зарегистрировать себя в качестве председателя потребительского кооператива — дачно-строительного общества индивидуальных застройщиков, который расположен в районе ул. Дениса Ракицкого на мысе Фиолент. К заявлению он приложил протокол общего собрания членов кооператива, на котором якобы было принято такое решение. На основании предоставленных документов были внесены соответствующие сведения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Выяснилось, что собрание членов кооператива не проводилось, и они не принимали подобного решения. В феврале 2024 года Балаклавский районный суд Севастополя признал протокол общего собрания недействительным.

В отношении члена кооператива возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Алина Зорина

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