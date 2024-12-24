Полиция ищет неизвестных, устроивших взрыв в подъезде многоэтажки в Темрюке
В Темрюке группа людей устроила взрыв в подъезде одного из многоквартирных домов. По факту происшествия полиция начала проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару
Пострадавших в ходе инцидента нет, утверждают в ведомстве. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и личности его участников. По окончании разбирательства примут процессуальное решение.