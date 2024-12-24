В промзоне под Анапой создают временную площадку для загрязненного грунта

В промзоне хутора Воскресенский в Анапе создают временную перевалочную площадку, куда будут привозить собранный на пляжах загрязненный грунт, а оттуда — доставлять его для утилизации и обеззараживания на сертифицированные предприятия. Такое решение приняли накануне власти Краснодарского края, сотрудники Минприроды и Росприродназора. Как сообщает пресс-служба администрации региона, оно позволит вдвое ускорить вывоз загрязненного песка с пляжей курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На площади 2,8 га уже готовят твердое асфальтобетонное основание. Такое покрытие нужно, чтобы предотвратить попадание нефтепродуктов в почву. Для этой же цели по периметру площадки выполнят обваловку. После полной ликвидации нефтепродуктов площадку рекультивируют.

Глава Анапы Василий Швец поручил организовать охрану площадки, установить ограждение и освещение. Строить площадку будут круглосуточно, чтобы техника с пляжа могла вывозить туда загрязненный грунт с 26 декабря. Власти планируют организовать работу площадки также в круглосуточном режиме.

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Татьяна Ручкина