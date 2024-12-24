Вице-президент АТА: люди массово отказываются от поездок в Анапу на Новый год

Из-за загрязнения побережья Анапы нефтепродуктами люди массово отказываются от поездок на курорт. Как сказал вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян «Федеральному Бизнес Журналу. Юг», снимаются до 90% брони. По словам эксперта, пострадали пляжи 80% отелей Анапы: в самом городе, в Джемете, Витязево, Благовещенской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

«Главная цель, с которой туристы приезжают на море зимой — это подышать свежим морским воздухом. Все остальное, вроде походов в SPA или купания в подогреваемом бассейне — вторично. И вот эта цель сейчас нарушена»,— сказал господин Мкртчян.

По его словам, туристы, которые еще не успели забронировать туры в Анапу, поменяли планы и предпочли другие направления — Сочи, Геленджик или вообще другие регионы. Тем, кто уже забронировал туры, отели возвращают деньги без штрафов, «понимая, что это чрезвычайное происшествие федерального масштаба», сказал эксперт.

Алексан Мкртчян добавил, что пока сложно оценить, каким будет спрос на отдых в Анапе летом. Однако, по его словам, «раннее бронирование будет полностью провалено». Он считает, что в отличие от традиционных бронирований отелей в январе-феврале, теперь туристы вряд ли будут планировать отдых на курорта заранее.

«Со своей стороны могу порекомендовать отельерам Анапы объявить низкие цены. Также рекомендую не брать предоплату и штрафы в случае отказа от брони за неделю-две до заезда. Такие же условия бронирования — сделать и на летние месяцы»,— посоветовал эксперт.

Несколько дней назад вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с «Ъ-Кубань» высказал противоположное мнение. Он заявил, что аннуляций туров в Анапу в связи с разливом мазута не зафиксировано. По словам господина Ромашкина, «туристы, которые едут отмечать Новый год в Анапу, в основном ориентируются на отдых на территории высокозвездных отелей».

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Татьяна Ручкина