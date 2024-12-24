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В оставшихся без тепла школах Ростова сократили время занятий

Сегодня, 24 декабря, в школах Ворошиловского района Ростова, где отсутствует отопление из-за порыва на котельной по пр. Королева, время уроков будет сокращено до 30 минут. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам градоначальника, в детских садах района температурный режим поддерживается на нормативном уровне, детей накормят горячим обедом.

Работа котельной была приостановлена утром. В зоне отключения отопления оказались 80 тыс. жителей, 447 многоквартирных домов и 27 соцобъектов.

Донская прокуратура контролирует восстановление теплоснабжения. Работы обещают завершить к 16:00.

Анастасия Казуков

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