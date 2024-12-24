Директору спортивной школы Таганрога продлили домашний арест до 14 января

Таганрогский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил домашний арест директору спортивной школы олимпийского резерва №3 Ольге Тищенко до 14 января 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Директор подозревается в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В октябре ткущего года суд отправил ее под домашний арест до 14 декабря.

По информации официального сайта СДЮСШОР №3, Ольга Тищенко — заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках. Она становилось финалисткой Олимпийских игр в Барселоне (1992 год), в Атланте (1996 год) и в Сиднее (2000 год).

Анастасия Казуков