На ликвидацию последствий ЧС в Анапе направят вездеходы

На совещании оперштаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Анапе приняли решение об увеличении количества спецтехники. На труднодоступные участки побережья для очистки от мазута направят вездеходы, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Сейчас на пляжах Анапы задействованы 4 тыс. человек и более 300 единиц техники. За сутки вывезено около 2 тыс. тонн загрязненного песка. Общий объем отходов достиг 16 тыс. тонн.

Кроме того, волонтеры спасли 1057 птиц. Из них 947 отправили на реабилитацию.

Для мониторинга акватории привлекли 19 специализированных плавсредств. В районе реки Можепсин установили дополнительные боновые заграждения. Нефтяные пятна ликвидируют с помощью сорбента.

За каждым участком пляжа закреплены ответственные лица, координирующие работы с учетом сложности доступа и степени загрязнения территории.

Крушение двух танкеров произошло в Керченском проливе днем 15 декабря. Оба судна перевозили мазут, который вылился в море в результате ЧП. От переохлаждения и травм погиб один моряк, еще одиннадцать оказались в больнице.

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Нурий Бзасежев