Прокуратура взяла на контроль проблему с теплоснабжением в домах Ростова

Прокуратура Ростовской области организовала проверку из-за аварии на теплопроводе в донской столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов», ранним утром 24 декабря в донской столице произошел прорыв теплосети на территории районной котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго». По этой причине часть Северного и Ворошиловского районов остались без тепла.

Вернуть тепло в дома планируется к 16:00.

Восстановление теплоснабжения прокуратура поставила на контроль, Кроме того, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что держит проблему на контроле.

Анастасия Казуков