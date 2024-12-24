обновлено 12:36
Прокуратура взяла на контроль проблему с теплоснабжением в домах Ростова
Прокуратура Ростовской области организовала проверку из-за аварии на теплопроводе в донской столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как сообщил «Ъ-Ростов», ранним утром 24 декабря в донской столице произошел прорыв теплосети на территории районной котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго». По этой причине часть Северного и Ворошиловского районов остались без тепла.
Вернуть тепло в дома планируется к 16:00.
Восстановление теплоснабжения прокуратура поставила на контроль, Кроме того, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что держит проблему на контроле.