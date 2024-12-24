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обновлено 12:36

Прокуратура взяла на контроль проблему с теплоснабжением в домах Ростова

Прокуратура Ростовской области организовала проверку из-за аварии на теплопроводе в донской столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов», ранним утром 24 декабря в донской столице произошел прорыв теплосети на территории районной котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго». По этой причине часть Северного и Ворошиловского районов остались без тепла.

Вернуть тепло в дома планируется к 16:00.

Восстановление теплоснабжения прокуратура поставила на контроль, Кроме того, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что держит проблему на контроле.

Анастасия Казуков

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