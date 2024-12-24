Водитель легковушки сбил пешехода в Ростове

В Ростове водитель легковушки сбил 54-летнего пешехода, сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области. ДТП произошло вчера, 23 декабря, по ул. Берберовской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

Согласно сообщению, 67-летний водитель автомобиля Лада Гранта допустил наезд на пешехода 1970 года рождения. Он переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП пешеход был доставлен в медицинское учреждение. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства

произошедшего.

Анастасия Казуков