Водитель легковушки сбил пешехода в Ростове
В Ростове водитель легковушки сбил 54-летнего пешехода, сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области. ДТП произошло вчера, 23 декабря, по ул. Берберовской.
Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи
Согласно сообщению, 67-летний водитель автомобиля Лада Гранта допустил наезд на пешехода 1970 года рождения. Он переходил дорогу в неустановленном для этого месте.
В результате ДТП пешеход был доставлен в медицинское учреждение. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства
произошедшего.