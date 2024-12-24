Власти ХМАО планируют продвигать товары оленеводов под единым югорским брендом

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) намерено продвигать продукцию оленеводческих хозяйств под единым югорским брендом на внутренних и внешних рынках, заявил губернатор Руслан Кухарук в ходе ежегодного послания о положении дел и перспективах развития. Он заверил, что доходы от реализации продукции будут направлены на улучшение материально-технической базы и рост оплаты труда оленеводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«На базе окружных оленеводческих хозяйств создадим сеть приемных пунктов, обеспечивающих закупки продукции у местного населения по справедливой цене — аналогично "заготовительным конторам" из прежних времен»,— пояснил господин Кухарук.

По словам губернатора, традиции коренных народов Югры являются «самым креативным компонентом регионального брендирования». «Их надо всемерно и системно поддерживать, в том числе помогая с коммерциализацией и тем самым формируя для этих народов дополнительные источники стабильных доходов»,— сказал он.

Василий Алексеев