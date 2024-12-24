Орлов допускает, что в Екатеринбурге могут снести КРК «Уралец»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов допускает, что в Екатеринбурге могут снести культурно-развлекательный комплекс «Уралец» на ул. Большакова. Такой сценарий возможен после запуска Ледовой арены УГМК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Запустим ледовую арену и будет определена судьба КРК, в том силе и сроки его возможного сноса, возможного строительства объекта. Я разные варианты видел, что там предлагается, но это будет достойно»,— прокомментировал глава города.

Алексей Орлов также отметил, что по данной территории есть много предложений, включая парковую зону и старое общежитие горного университета (УГГУ). «Идея строительства кампуса горного университета остается и понятно, что КРК в общей концепции. То, что там в объект спорта в Генплане — ничего там меняться не будет»,— добавил господин Орлов.

Арена «Уралец» — современный многофункциональный культурно-развлекательный комплекс, расположенный в самом центре Екатеринбурга. Арена «Уралец» является домашней площадкой для хоккейных клубов «Автомобилист», а также служит платформой для сотен крупнейших мероприятий: концертов мировых и отечественных звезд, выставок, уникальных ледовых шоу.

Мария Игнатова, Николай Яблонский