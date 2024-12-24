В Новороссийске утвердили программу новогодних мероприятий

На аппаратном совещании в Новороссийске утвердили программу новогодних и рождественских мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

С 20 декабря по 8 января 2025 года учреждения культуры организуют более 80 интерактивных программ и театрализованных представлений, которые посетят 75 тыс. детей. Краснодарская филармония с 22 декабря по 3 января проведет 32 новогодних представления для 16 тыс. зрителей.

С 28 декабря по 4 января возле главных елок районов Новороссийска, а также в парках проведут интерактивные и концертные программы «Лучший Новый год».

Для жителей и туристов откроют зимние пляжи «Дельфин» и «Центральный», оформленные праздничными декорациями. В сквере Чайковского 31 декабря муниципальный духовой оркестр представит программу «Елочный джаз».

Мероприятия также запланировали для отдельных категорий горожан. «Елку талантов» для детей проведут 27 декабря. Участниками акции станут победители олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований.

Детей, которые лечатся в городской больнице №1, а также в больнице села Мысхако поздравят 26 декабря. Организацией поздравления участников СВО в госпитале Новороссийска займутся 27 декабря.

Отдельное внимание уделят семьям мобилизованных граждан.

Нурий Бзасежев