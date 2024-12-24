На Кубани обследовали 190 км берега

В Краснодарском крае обследовали, в том числе повторно, 190 километров береговой линии. В регионе, а также в Крыму, специалисты продолжают ликвидировать разлив нефтепродуктов, произошедший после крушения танкеров, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Специалисты Морспасслужбы очистили более 24 тыс. кв. м акватории, собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости. В море они установили 200 метров боновых заграждений.

В порту Анапы собрали более 14 тыс. тонн нефтесодержащей жидкости. Первично очистили почти 4,8 тыс. кв. м берега. Спасатели и волонтеры собрали более 21 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Из них вывезли свыше 15 тыс. тонн.

В Крыму, по данным МЧС, обследовали 349 километров, из них за последние сутки — 49. Всего обнаружили 20 масляных пятен. По итогу осмотра спасатели определили шесть участков проведения работ. В республике за все время очистили 14,4 км берега, в том числе 4 км — за последние сутки. С пляжей Крыма, как пишет МЧС, собрали и вывезли более 109 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки — 49 тонн и более 3 тонн нефтесодержащей жидкости.

Для ликвидации пятен в акватории Керченского пролива привлечены три судна, в том числе катер. На месте работают более 9,5 тыс. человек и 437 единиц техники.

Татьяна Ручкина