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Власти ХМАО намерены ввести четыре новых межрегиональных авиарейса

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) подготовило предложение по введению новых межрегиональных авиамаршрутов Нижневартовск — Минеральные Воды, Ханты-Мансийск — Минеральные Воды, Сургут — Тобольск, Сургут — Курган. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в ходе ежегодного послания о положении дел и перспективах развития.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава региона отметил, что власти ожидают решение Росавиации. В случае положительного заключения частота авиарейсов составит два раза в неделю.

Господин Кухарук напомнил, что в округе была сформирована новая сеть авиаперевозок на 2025 год. В частности, количество маршрутов на Тюмень — из Когалыма, Советского и Ханты-Мансийска было увеличено до девяти.

Василий Алексеев

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