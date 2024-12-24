Суд одобрил отправку в зону СВО убийцы пожилой пары из Краснодара

Краснодарский краевой суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство начальника пункта отбора на военную службу об отправке в зону СВО Александра Стешука, осужденного за двойное убийство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Александр Стешук был признан виновным по ряду преступлений. Ему вменяют п. «а» ч. 3 ст. 158 (кража имущества в крупном размере), п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой, организованный группой с целью хищения имущества), п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц и сокрытие преступления), а также ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

По версии следствия, 27 сентября 2021 года фигурант проник во двор пожилых соседей, которых зарезал ножом. Обвиняемый также похитил личные вещи убитых и забрал 140 тыс. руб. Покидая место, он устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.

На основании вердикта присяжных суд приговорил Александра Стешука к 18 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Но после признания осужденного годным к военной службе по контракту фигурант подтвердил свое добровольное желание участвовать в специальной военной операции.

Защита и обвинение поддержали ходатайство. По решению суда Александра Стешук будет передан уполномоченному военному лицу.

Нурий Бзасежев