«ЕР» направит 700 волонтеров на очистку пляжей Кубани от мазута

«Единая Россия» планирует направить добровольцев для ликвидации последствий разлива мазута на побережье Краснодарского края. К расчистке пляжей Анапы и Темрюкского района присоединятся еще 700 человек, сообщается в Telegram-канале партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Мы планируем привлечь к ликвидации последствий аварии в Керченском проливе еще более 700 человек. Активистов первичек, местных отделений, общественников»,— отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Господин Якушев также подчеркнул, что увеличение числа участников поможет ускорить очистку территории от нефтепродуктов. Сейчас на побережье Кубани работает более одной тыс. активистов партии и молодогвардейцев.

По состоянию на 24 декабря, сорбентом обработали более 24 тыс. кв. м. загрязненной поверхности.

Нурий Бзасежев