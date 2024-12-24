В Югре увеличат компенсацию проезда к месту отдыха до 20 тыс. рублей на ребенка

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) увеличат размер компенсации расходов на проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно с 7 тыс. руб. до 20 тыс. руб. на каждого ребенка из многодетных семей, сообщил губернатор Руслан Кухарук в ходе ежегодного послания о положении дел и перспективах развития. Глава регионе отметил, что мера будет распространяться на путевки, представленные органами власти, работодателями или самостоятельно приобретенным многодетными родителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Расширяем круг получателей такой меры поддержки многодетных семей, как выплата единовременного пособия для подготовки ребенка к началу учебного года, увеличив предел среднедушевого дохода семьи до двукратной величины прожиточного минимума. А отсекающее сегодня условие — получение ребенком единого пособия, вообще отменить»,— добавил господин Кухарук.

Ранее, 19 декабря, в ходе пресс-конференции и прямой линии президента Владимира Путина к главе государства обратилась жительница Сургута, мать пятерых детей Анна Шенкао, которая сообщила о проблеме отправиться в семейный отдых. «Анализировали билеты, это 140-150 тыс. руб. в среднем на самолете только в одну сторону»,— добавила она.

Спустя час после обращения Руслан Кухарук поручил руководителю управления соцзащиты Сургута и Сургутского района оперативно выяснить потребности семьи и проинформировать ее о действующих мерах поддержки. После завершения эфира югорская авиакомпания Utair (ПАО «Авиакомпания “ЮТэйр”») пообещала подарить всей семье госпожи Шенкао бесплатный перелет «туда-обратно» по любому маршруту из расписания авиакомпании внутри России, другим семьям из Сургута с пятью и более детьми — бесплатный перелет.

Василий Алексеев