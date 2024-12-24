В Екатеринбурге будут судить водителя фуры по обвинению в гибели четырех человек

Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело 68-летнего водителя фуры, который сбил автомобиль — в результате ДТП погибли четыре человека. Он обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что 24 июля около часа ночи обвиняемый, житель Богдановического района, управлял исправным грузовым тягачом на улице Бисертская в Екатеринбурге. На регулируемом перекрестке улиц Бисертская —Молотобойцев — Черноусовский он на зеленый сигнал светофора выехал на встречную полосу для поворота, но не уступил дорогу легковому автомобилю «Лада 211440». В результате столкновения погибли водитель и трое пассажиров этой машины на месте происшествия.

Напомним, в результате аварии 19-летний водитель легкового авто и трое пассажиров в возрасте 19 и 18 лет получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до прибытия скорой. Водитель грузового автомобиля не пострадал — он пояснил, что не заметил встречную машину, потому что она ехала слишком быстро и появилась на пути внезапно.

Ирина Пичурина