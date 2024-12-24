Коммерческие помещения от «ИнтерСтрой» в историческом центре Симферополя

Коммерческие помещения для бизнеса от застройщика в историческом центре Симферополя. Доступна рассрочка!

Бизнес-центр «Крымский» от группы компаний «ИнтерСтрой» обладает рядом преимуществ.

Удобное расположение в историческом центре столицы, современный дизайн и комфортные офисы – здесь Вы найдете все, что необходимо для успешного развития бизнеса.

Новое современное пространство расположено в Симферополе по улице Крымская, 2. Это район с развитой инфраструктурой и удобными подъездными путями. Добраться сюда удобно из любой точки Симферополя.

Здесь Вы найдете разнообразие коммерческих помещений – от уютных и компактных до просторных, которые удовлетворят любой вкус и потребности. На первом этаже предусмотрены торговые залы.

Бизнес-центр «Крымский» станет местом притяжения. На последнем этаже расположится просторный тренажерный зал и спортивная школа единоборств.

Преимущества для Вашего бизнеса:

современное пятиэтажное здание общей площадью 4 215 м открытая парковка безбарьерная среда благоустроенная территория с ландшафтным озеленением. собственная крышная котельная два бесшумных лифта грузоподъемностью 320 и 1000 кг

Получить консультацию и узнать подробности возможно по телефонам:

+7 (978) 771-11-17, 8 (800) 775-11-17 (бесплатно для всех операторов)

Рассрочку предоставляет застройщик ООО "СЗ "Крымский". С проектной декларацией и подробностями можно ознакомиться на сайте интерстрой.рф и https://наш.дом.рф

ООО "СЗ "Крымский"