Руслан Кухарук объявил 2025 год в Югре Годом исторического наследия

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук объявил 2025 год в регионе Годом исторического наследия. Об этом господин Кухарук заявил в ходе ежегодного послания о положении дел и перспективах развития

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Эта инициатива поможет рассказать о подвигах наших героев через славную историю Отечества и Югорского края, тем более нашему округу исполняется 95 лет. Притом, что сам повесть о земле югорской охватывает многие столетия. И совсем особый для нас праздник, 65-летие открытия шаимской нефти. Перед нами замечательная возможность вновь поклониться памяти наших героических земляков всех соотечественников и осознать животворную силу заложенных ими патриотических традиций»,— сказал губернатор.

Напомним, 2024 год в Югре был объявлен Годом народного сплочения. «Сплочения друг с другом, вокруг России, вокруг нашего президента, сплочения югорчан в Команду Югры — команду развития нашего региона»,— заявила тогда еще губернатор Югры Наталья Комарова, добавив, что это решение «согласует с решением президента» о Годе семьи, который был объявлен по всей России в 2024 году.

Василий Алексеев