Роспотребнадзор подтвердил безопасность морской воды в Анапе

Пробы морской воды, взятые в Анапе после столкновения двух танкеров, перевозивших мазут, соответствуют санитарным нормам. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Исследования провели на пляжах станицы Благовещенская, села Витязево, поселка Джемете, санатория «Высокий берег» и центрального пляжа города.

После загрязнения мазутом береговой линии Анапы и Темрюкского района специалисты ведомства ежедневно проверяют качество атмосферного воздуха, питьевой и морской воды на содержание нефтепродуктов, предельных углеводородов и ксилола. Также проводится мониторинг работы полевых кухонь.

По словам эксперта Морспасслужбы Сергея Станичного, после крушения танкеров нефтепродукты распространились на площади около 800 кв. м акватории Черного моря. Специалист отметил, что речь идет не о территории загрязнения морского дна, а об отдельных участках поверхности воды.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Мазут оказался в море, в результате чего пострадали рыбы и птицы.

В воскресенье, 22 декабря, стало известно, что в Новороссийске произошла массовая гибель краснокнижных дельфинов. На побережье города обнаружили восемь мертвых азовок. Причина гибели млекопитающих выясняется.

Фил Златов