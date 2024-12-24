За ночь над Ростовской областью сбили еще четыре БПЛА

В ночь на 24 декабря средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили еще четыре беспилотника над территорией Миллеровского и Тарасовского районов Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, в результате атаки пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ

«Угроза беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется», — сказал Юрий Слюсарь.

Вечером, 23 декабря, врио губернатора сообщил, что над регионом сбили восемь БПЛА около Миллерово. Целью атаки ВСУ мог быть военный аэродром.

Анастасия Казуков