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За ночь над Ростовской областью сбили еще четыре БПЛА

В ночь на 24 декабря средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили еще четыре беспилотника над территорией Миллеровского и Тарасовского районов Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, в результате атаки пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.

Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ

Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ

«Угроза беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется», — сказал Юрий Слюсарь.

Вечером, 23 декабря, врио губернатора сообщил, что над регионом сбили восемь БПЛА около Миллерово. Целью атаки ВСУ мог быть военный аэродром.

Анастасия Казуков

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