Экс-мэр Сочи и его супруга отрицают вину в получении 43 млн рублей

Экс-градоначальник Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина не признают вину по новому уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката супруги бывшего мэра Ивана Миронова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Днем ранее стало известно, что следствие подозревает экс-главу курорта в получении через супругу взятки размером 43 млн руб. Взамен Алексей Копайгородский якобы должен был обеспечить одному из сочинских предпринимателей благоприятные условия для развития бизнеса.

Кроме того, следственный департамент МВД России также расследует дело о хищении городских земельных участков, юридически принадлежавших Сочи. Преступление также связывают с детальностью семьи Копайгородских.

Алексея и Янину Копайгородских задержали осенью 2024 года. В их домах и офисах в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре провели более 50 обысков. В МВД уточнили, что были изъяты деньги, ценности, документы и другие предметы. Бывшего мэра заключили под стражу, а его супруга находится под домашним арестом.

Фил Златов