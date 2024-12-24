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Главы УрФО и Свердловской области на рабочей встрече подвели итоги года

Полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым для обсуждения совместной работы в 2024 году и перспектив развития региона. Рабочая встреча прошла 23 декабря, сообщили в департаменте информационной политики области.

Артем Жога и Евгений Куйвашев

Артем Жога и Евгений Куйвашев

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Артем Жога и Евгений Куйвашев

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Артем Жога поблагодарил Евгения Куйвашева за сотрудничество, отметив эффективное взаимодействие между полпредством и правительством Свердловской области. По его словам, это позволяет успешно решать задачи, поставленные президентом.

Евгений Куйвашев сообщил, что 2024 год регион завершает с хорошими результатами: растет промышленное производство, сохраняется высокая инвестиционная активность, увеличиваются доходы и вводятся социальные объекты. Губернатор подчеркнул, что по итогам года регион планирует превысить планку в 3 млн кв. м жилищного строительства, а также отметил, что в области досрочно выполнен федеральный проект по расселению аварийного жилья, и добавил, что регион успешно завершил шестилетний цикл реализации национальных проектов.

Напомним, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) и Свердловская область вошли в десятку регионов России итогового рейтинга 2024 года «РИА Новости», для которого в регионах оценивались качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни.

Ирина Пичурина

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