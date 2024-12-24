Глянь, суд идет

Судебное заседание по делу Вероники Наумовой, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве опекаемого ею ребёнка Далера, и её племянника Даниила Егольникова, обвиняемого в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, в Свердловском областном суде. Вероника Наумова во время заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото