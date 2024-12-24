Глянь, суд идет

Подсудимый водитель разбившегося автобуса Игорь Миненко во время заседания суда по делу о дорожно-транспортном происшествии на Серовском тракте, в результате которого погибли четыре человека, еще четверо пострадали, в Невьянском городском суде
Избрание меры пресечения начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрею Дьякову, обвиняемому в получении взятки, в Ленинском районном суде Екатеринбурга
Судебное заседание по делу о подготовке террористического акта (взрыва ТЭЦ-2 в Тюмени) в Центральном окружном военном суде. Слева направо: адвокат Юрия Незнамова Федор Акчермышев, обвиняемые Юрий Незнамов и Никита Олейник во время заседания
Вынесение приговора бывшему председателю Союза десантников России по УрФО Евгению Тетерину, обвиняемого в посредничестве в получении взяток на общую сумму 12 млн руб., в Верх-Исетский районный суде Екатеринбурга. Бывший председатель Союза десантников России по УрФО Евгений Тетерин во время заседания суда
Рассмотрение по существу уголовного дела гражданки России и США Ксении Карелиной, обвиняемой в государственной измене (ст.275 УК РФ) за перевод средств в украинский фонд, в Свердловском областном суде. Ксения Карелина во время заседания суда
Судья Свердловского областного суда Андрей Юшманов перед началом судебного заседания по делу уроженцев Таджикистана Идибоя Худжаназарова, Рамазона Сайдамирова, Зайниддина Бахромова, Юсуфа Джобирова, Далерджона Махмаджоно, обвиняемых в разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также создание и участие в вооруженной банде
Рассмотрение по существу уголовного дела журналиста газеты Wall Street Journal (WSJ) гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, в Свердловском областном суде. Журналист газеты Wall Street Journal (WSJ) гражданин США Эван Гершкович (в центре) во время заседания суда
Вынесение меры пресечения бывшему министру транспорта Свердловской области Василию Старкову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, в Ленинском районном суде. Бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков во время заседания суда
Вынесение меры пресечения правозащитнику, администратору telegram-канала "Правозащитники Урала" Алексею Соколову, обвиняемому в распространении заведомо недостоверной общественно-значимой информации, в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Алексей Соколов во время заседания суда
Судебное заседание по делу уроженцов Таджикистана Идибоя Худжаназарова, Рамазона Сайдамирова, Зайниддина Бахромова, Юсуфа Джобирова, Далерджона Махмаджоно, обвиняемых в разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также создание и участие в вооруженной банде, в Свердловском областном суде
Прокурор Микаэль Оздоев (в центре) во время общения с журналистами после заседания суда по делу журналиста газеты Wall Street Journal (WSJ) гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, в Свердловском областном суде
Журналист BBC Стив Розенберг во время перерыва в судебном заседании по делу журналиста газеты Wall Street Journal (WSJ) гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, в Свердловском областном суде
Судебное заседание по делу Александра Дискова (по прозвищу Фартовый), обвиняемого в хулиганстве и покушении на убийство, в Ленинском районном суде, в Екатеринбурге. Александр Дисков во время заседания суда
Судебное заседание по делу Вероники Наумовой, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве опекаемого ею ребёнка Далера, и её племянника Даниила Егольникова, обвиняемого в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, в Свердловском областном суде. Вероника Наумова во время заседания суда
Вынесение приговора Даниилу Фомину, обвиняемому в убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили, в Ленинском районном суде. Обвиняемый Даниил Фомин (справа) и его адвокат Светлана Шин (в центре) во время заседания суда
Оглашение приговора Виктории Мухаметовой, обвиняемой в передаче в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведений военно-технического характера (ст. 275 УК РФ) в Свердловском областном суде. Виктория Мухаметова (слева) во время заседания суда
Судебное заседание по делу бывшего директора "Екатеринбург-Экспо" Игоря Данилова, обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата" и ч.1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" в Ленинском районном суде. Игорь Данилов (слева), адвокат Дмитрий Корешников (второй слева) и судья Вячеслав Узенков (справа) во время заседания суда