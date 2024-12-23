Ростовская область вошла в топ-7 по росту просроченных кредитных платежей

Прирост просроченной задолженности по розничным кредитам у жителей Ростовской области за десять месяцев текущего года составил 4,26 млрд руб. С начала 2024 года «просрочка» по кредитам, не считая ипотеки, у жителей Дона выросла на 14,6%. Такие данные публикует коллекторское агентство «Долговой консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По показателю абсолютного прироста просроченной (свыше 90 дней) задолженности по кредитам, не считая ипотеку, Ростовская область находится на седьмом месте среди российских регионов. Лидируют Московская область (+11,3 млрд руб. за 10 месяцев 2024 года), Москва (+7,6 млрд руб.) и Краснодарский края (+6,1 млрд руб.).

В целом по России с начала 2024 года накопленный объем неплатежей в розничном банковском кредитовании (без ипотеки) вырос на 12% (+128,6 млрд рублей). Динамика накопления просроченных платежей ускорилась в три раза по сравнению с 2023 годом (+4% или 43,7 млрд).

«На фоне снижающихся объемов новых выдач просроченная задолженность накапливается и растет ее удельный вес. Эта тенденция продолжится и в следующем году. Поэтому банки сейчас (в преддверии конца года) активно расчищают балансы от просроченной задолженности путем ее продажи коллекторским организациям»,— прокомментировал гендиректор агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в январе-сентябре 2024 года банки взыскали 22 млн руб. просроченных долгов по ипотеке жителей Ростовской области путем продажи заложенной недвижимости. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем возвращенных таким образом средств упал в регионе 6,5 раза — за девять месяцев 2023 года за счет продажи заложенных квартир в Ростовской области было выручено 145 млн руб.

Василий Хитрых