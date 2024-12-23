В Анапе для ликвидаторов ЧС готовы открыть новые пункты обогрева

Сейчас на пляжах в Анапе установлено 11 палаток, где участвующие в ликвидации ЧС из-за разлива нефтепродуктов могут согреться, выпить горячий чай и перекусить. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, при понижении температуры краевое министерство ГО и ЧС готово установить еще 10 пунктов обогрева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

«Необходимые места определят совместно с координаторами работ на участках пляжей, где сейчас активно идет уборка»,— отметили в оперштабе.

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Татьяна Ручкина