Ростовчанину грозит 15 лет тюрьмы за попытку похитить 1,5 млн рублей из банка

В разбойном нападении подозревают 35-летнего ростовчанина донские правоохранители. По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, он пытался похитить 1,5 млн руб. из банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Как сообщает ведомство, фигурант показал сотруднице отделения одного из банков города лист бумаги с надписью «Не отдадите 1 500 000 рублей, взорву отделение». Однако, увидев, что девушка нажала тревожную кнопку, злоумышленник скрылся с места преступления.

Полицейские задержали подозреваемого, благодаря записям с камер видеонаблюдения. Правоохранители выяснили, что никаких взрывных устройств он при себе не имел и предпринял попытку шантажа. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 162, максимальное наказание по которой — 15 лет лишения свободы.

Дмитрий Ковалевский