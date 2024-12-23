Жителя Сочи подозревают в покушении на убийство бывшей сожительницы

В отношении жителя Сочи возбудили уголовное дело о покушении на убийство бывшей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь на 20 декабря 2024 года обвиняемый проник в квартиру своей знакомой на переулке Грузинском. Мужчина избил потерпевшую руками и автомобильным ключом по голове, лицу и телу, после чего скрылся. Пострадавшую доставили в больницу.

Следователи нашли и задержали нападавшего. Ему предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе допроса фигурант признал вину в полном объеме.

Следственный комитет готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. О ходе расследования уголовного дела доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Фил Златов