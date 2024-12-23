В Ростовской области уволен сотрудник ДПС за требование взятки в 5 тысяч рублей

В Ростовской области сотрудник дорожно-патрульной службы уволен в связи с требованием взятки в размере 5 тыс. руб. за непривлечение водителя к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что инспектор ДПС, находясь на посту контроля в Донецке, получил незаконное денежное вознаграждение за беспрепятственный проезд не зарегистрированного автомобиля УАЗ.

Материалы, собранные в ходе проверки, были переданы в следственные органы для принятия решения в установленном законом порядке.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что некий сотрудник ростовского СИЗО-1 за плату в 100 тыс. руб. приводил женщин из отдельного корпуса в мужские камеры не соответствует действительности.

Ева Китаева